Коронавірус в армії. Фото: vesti.ua

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Коронавірус продовжує вкладати в лікарні ліжка військовослужбовців Збройних сил України.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня в армії 62 особи хворіють на COVID-19. Всього за час пандемії одужала 91 особа, було зафіксовано два летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 259 осіб. У 40 військовослужбовців через три доби завершується ізоляція. Про це 24 травня повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає прес-служба Міноборони.

За минулу добу медики зафіксували 14 нових інфікувань коронавірусом. Четверо військових перебувають у ізоляторі військової частини в Харківській області. Також заразилися восьмеро військовослужбовців Тернопільського гарнізону. Наразі їх тримають у ізоляторі, але планують доправити до Рівненського військового госпіталю. Стан пацієнтів задовільний.

Ще один боєць із Житомирської області перебуває на стаціонарному лікуванні, його стан середньої важкості. Крім того, один військовий лікується вдома.

Нагадаємо, в Україні останні три дні поспіль спостерігається зниження кількості нових інфікувань коронавірусом. За минулу добу виявили 406 нових заражень, а загалом з початку епідемії зареєстрували 20 тис. 986 інфікувань.