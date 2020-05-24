Коронавирус в армии. Фото: vesti.ua

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Коронавирус продолжает вкладывать в больничные койки военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня в армии 62 человека болеют COVID-19. Всего за время пандемии выздоровел 91 человек, зафиксировали два летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 259 человек. У 40 военнослужащих через трое суток завершается изоляция. Об этом 24 мая сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает пресс-служба Минобороны.

За минувшие сутки медики зафиксировали 14 новых заражений коронавирусом. Четверо военных находятся в изоляторе воинской части в Харьковской области. Также заразились восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона. Сейчас их держат в изоляторе, но планируют доставить до Ровенского военного госпиталя. Состояние пациентов удовлетворительное.

Еще один боец из Житомирской области находится на стационарном лечении, его состояние средней тяжести. Кроме того, один военный лечится дома.

Напомним, в Украине последние три дня подряд наблюдается снижение количества новых заражений коронавирусом. За минувшие сутки выявили 406 новых заражений, а в целом с начала эпидемии зарегистрировали 20 тыс. 986 заражений.