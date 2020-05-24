Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Украине улучшается ситуация в борьбе с коронавирусом.

За последние сутки обнаружили 406 новых случаев заражения. Уже третий день подряд наблюдается снижение количества новых инфицирований. Всего в стране зарегистрировали 20 тыс. 986 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 24 мая сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Коронавирус в Украине преодолели 7 тыс. 99 человек, а умерли от болезни 617 человек. Больше всего новых случаев коронавируса за вчера зафиксировали в Черновицкой области 64 случая. В Киеве 23 мая заразились 54 человека, а в Ровенской области 49 человек. Во Львовской области в субботу заразились 48 человек.

Новые случаи заражения коронавирусом вчера не фиксировались в шести областях: Николаевской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Донецкой и Луганской.

Напомним, в Украине по количеству инфицированных лидирует Черновицкая область. На Буковине общее количество инфицированных составляет уже 3 тыс. 27 человек.