Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138669-v-ukrayini-zmenshuietsya-kilkist-novyh-zarajen-covid-19-infografika.html

Ракурс

В Україні поліпшується ситуація в боротьбі з коронавірусом.

За останню добу виявили 406 нових випадків зараження. Вже третій день поспіль спостерігається зниження кількості нових інфікувань. Загалом у країні зареєстровано 20 тис. 986 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Про це 24 травня повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Коронавірус в Україні подолали 7 тис. 99 осіб, а померли від хвороби 617 людей. Найбільше нових випадків коронавірусу за вчора зафіксували у Чернівецькій — області 64 випадки. У Києві 23 травня заразилися 54 особи, а у Рівненській області 49 осіб. У Львівській області в суботу інфікувалися 48 осіб.

Нові випадки зараження коронавірусом вчора не фіксувалися у шести областях: Миколаївській, Полтавській, Херсонській, Сумській, Донецькій та Луганській.

Нагадаємо, в Україні за кількістю інфікованих лідирує Чернівецька область. Вчора на Буковині загальна кількість інфікованих складає вже 3 тис. 27 осіб.