На Буковині кількість інфікованих COVID-19 перевищила 3 тис. осібhttps://racurs.ua/ua/n138666-na-bukovyni-kilkist-infikovanyh-covid-19-perevyschyla-3-tys-osib.htmlРакурс
Коронавірус продовжує поширюватися Україною. Лідирує за кількістю інфікованих Чернівецька область.
Станом на вчорашній вечір на Буковині виявили 63 нових випадки зараження. Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає вже 3 тис. 27 осіб. Про це 23 травня повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook.
Кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області перетнула позначку у три тисячі. А саме, загальне число недужих на Буковині від першого встановленого випадку складає 3тис. 27 осіб, — йдеться в повідомленні очільника ОДА.
За словами Осачука, вчора в області 15 інфікованих вже подолали коронавірусну хворобу.
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що COVID-19 в Україні діагностували вже у 20 тис. 580 осіб. Серед заражених майже 1,5 тис. дітей та 4 тис. медичних працівників.