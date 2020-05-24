Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138666-na-bukovyni-kilkist-infikovanyh-covid-19-perevyschyla-3-tys-osib.html

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Коронавірус продовжує поширюватися Україною. Лідирує за кількістю інфікованих Чернівецька область.

Станом на вчорашній вечір на Буковині виявили 63 нових випадки зараження. Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає вже 3 тис. 27 осіб. Про це 23 травня повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook.

Кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області перетнула позначку у три тисячі. А саме, загальне число недужих на Буковині від першого встановленого випадку складає 3тис. 27 осіб, — йдеться в повідомленні очільника ОДА.





За словами Осачука, вчора в області 15 інфікованих вже подолали коронавірусну хворобу.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що COVID-19 в Україні діагностували вже у 20 тис. 580 осіб. Серед заражених майже 1,5 тис. дітей та 4 тис. медичних працівників.