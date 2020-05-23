Коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n138643-v-ukrayini-ponad-400-novyh-hvoryh-na-koronavirus-za-dobu-zrobyly-rekordnu-kilkist-testiv-karta.html

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Коронавірус в Україні діагностований вже у 20 тис. 580 осіб, серед них майже 1,5 тис. діти та 4 тис. — медпрацівники. За останню добу інфікування підтвердили ще у 432 осіб, із них 60 дітей та 93 медпрацівника. Госпіталізували 107 нових хворих.

За останню добу в Україні померло 17 хворих на коронавірус, а одужали 344 пацієнти. Загалом в Україні від коронавірусу вилікувалися 6 тис. 929 осіб, а летальних випадків — 605. Про це 23 травня під час щоденного онлайн-брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він також зазначив, що за минулу добу в Україні було зроблено 10 тис. 248 тестів на коронавірус методом ПЛР. Це новий рекорд з кількості зроблених за добу тестів. Степанов додав, що надалі кількість тестувань буде збільшуватися. За весь період епідемії в Україні зроблено 277 тис. тестів на коронавірус.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що за минулу добу найбільша кількість нових захворювань була зареєстрована у Чернівецькій області — 59 випадків, Львівській та Рівненській областях — по 45 нових хворих та Києві — 47 інфікованих.

Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:

Вінницька область — 853 випадки;

Волинська область — 759 випадків;

Дніпропетровська область — 865 випадків;

Донецька область — 143 випадки;

Житомирська область — 618 випадків;

Закарпатська область — 1042 випадки;

Запорізька область — 403 випадки;

Івано-Франківська область — 1274 випадки;

Кіровоградська область — 466 випадків;

м. Київ — 2569 випадків;

Київська область — 1375 випадків;

Львівська область — 1285 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 280 випадків;

Одеська область — 821 випадок;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1368 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1108 випадків;

Харківська область — 892 випадки;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 329 випадків;

Чернівецька область — 2964 випадки;

Черкаська область — 387 випадків;

Чернігівська область — 127 випадків.

Нагадаємо, з 22 травня в Україні стартував черговий етап послаблення карантину.