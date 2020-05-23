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Коронавірус в Україні

В Україні понад 400 нових хворих на коронавірус, за добу зробили рекордну кількість тестів (КАРТА)

23 тра 2020, 09:40
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Коронавірус в Україні діагностований вже у 20 тис. 580 осіб, серед них майже 1,5 тис. діти та 4 тис. — медпрацівники. За останню добу інфікування підтвердили ще у 432 осіб, із них 60 дітей та 93 медпрацівника. Госпіталізували 107 нових хворих.

За останню добу в Україні померло 17 хворих на коронавірус, а одужали 344 пацієнти. Загалом в Україні від коронавірусу вилікувалися 6 тис. 929 осіб, а летальних випадків — 605. Про це 23 травня під час щоденного онлайн-брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він також зазначив, що за минулу добу в Україні було зроблено 10 тис. 248 тестів на коронавірус методом ПЛР. Це новий рекорд з кількості зроблених за добу тестів. Степанов додав, що надалі кількість тестувань буде збільшуватися. За весь період епідемії в Україні зроблено 277 тис. тестів на коронавірус.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що за минулу добу найбільша кількість нових захворювань була зареєстрована у Чернівецькій області — 59 випадків, Львівській та Рівненській областях — по 45 нових хворих та Києві — 47 інфікованих.

Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:



  • Вінницька область — 853 випадки;
  • Волинська область — 759 випадків;
  • Дніпропетровська область — 865 випадків;
  • Донецька область — 143 випадки;
  • Житомирська область — 618 випадків;
  • Закарпатська область — 1042 випадки;
  • Запорізька область — 403 випадки;
  • Івано-Франківська область — 1274 випадки;
  • Кіровоградська область — 466 випадків;
  • м. Київ — 2569 випадків;
  • Київська область — 1375 випадків;
  • Львівська область — 1285 випадків;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Миколаївська область — 280 випадків;
  • Одеська область — 821 випадок;
  • Полтавська область — 266 випадків;
  • Рівненська область — 1368 випадків;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1108 випадків;
  • Харківська область — 892 випадки;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 329 випадків;
  • Чернівецька область — 2964 випадки;
  • Черкаська область — 387 випадків;
  • Чернігівська область — 127 випадків.

Коронавірус в Україні. Карта: ЦГЗ

Нагадаємо, з 22 травня в Україні стартував черговий етап послаблення карантину.


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