Ослаблення карантину. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138593-v-ukrayini-poslabyly-karantyn-ale-ne-vsudy-scho-i-de-dozvolyaietsya-infografika.html

Ракурс

Карантин в Україні рішенням Кабінету міністрів продовжений до 22 червня, проте вже з сьогоднішнього дня, 22 травня, він стає адаптивним. Також сьогодні стартує черговий етап послаблення карантину, знімається низка обмежень.

З 22 травня дозволяється проводити спортивні заходи, якщо у них беруть участь максимум 50 осіб. Вони повинні проводитися без глядачів. Якщо у спортивному заході братимуть участь понад 50 осіб, його проведення потрібно узгоджувати з Міністерством охорони здоров’я. Також із сьогоднішнього дня можна проводити релігійні заходи, але у приміщенні повинноперебувати не більше однієї людини на 10 кв. метрів.

Окрім того, з 22 травня відновлюються регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення міського, приміського, міжміського внутрішньообласного і міжнародного сполучення. Це стосується тільки автомобільного транспорту. Водночас у Києві громадський транспорт відновить роботу в звичайному режимі з 23 травня.

Також із сьогоднішнього дня дозволили працювати готелям, але ресторани в них повинні залишатися закритими. Деякі послаблення введуть і з 25 травня. Через три дні в Україні відкриють метро і дитячі садки.

Наступний етап послаблень запланований на 1 червня. Планується, що в цей день відкриються спортивні зали та фітнес-центри, можна буде відвідувати заняття в освітніх установах (у групах до 10 осіб). Також з 1 червня хочуть відновити залізничні перевезення у внутрішньому сполученні, а ось між областями дозволять лише автомобільні перевезення.

Ресторани та культурні заклади планують відкрити з 10 червня. Також з цього дня почнуть проводити культурні заходи за умови, що в приміщенні буде не більше однієї людини на 5 кв. метрів. З 15 червня відкриють аеропорти.

Водночас ослаблення діятимуть тільки в тих регіонах, де спостерігається задовільна епідеміологічна ситуація. У тих областях, де кількість хворих на коронавірус стрімко зростає, ослаблення не вводяться. Рішення про пом’якшення карантину тепер прийматимуть регіональні комісії з надзвичайних ситуацій. Відомо, що наразі послаблення карантину не вводяться в Київській, Чернівецькій, Волинській та Рівненській областях.