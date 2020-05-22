Ослабление карантина. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Украине решением Кабинета министров продлен до 22 июня, однако уже с сегодняшнего дня, 22 мая, он становится адаптивным. Также сегодня стартует очередной этап ослабления карантина, снимается ряд ограничений.

С 22 мая разрешается проводить спортивные мероприятия, если в них участвуют не более 50 человек. Они должны проводиться без зрителей. Если в спортивном мероприятии будут принимать участие более 50 человек, его проведение нужно согласовывать с Министерством здравоохранения. Также с сегодняшнего дня можно проводить религиозные мероприятия, но в помещении должно находиться не больше одного человека на 10 кв. метров.

Кроме того, с 22 мая возобновляются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки городского, пригородного, междугородного внутриобластного и международного сообщения. Это касается только автомобильного транспорта. При этом в Киеве общественный транспорт возобновит работу в обычном режиме с 23 мая.

Также с сегодняшнего дня разрешили работать гостиницам, но рестораны в них должны оставаться закрытыми. Некоторые ослабления введут и с 25 мая. Через три дня в Украине откроют метро и детские садики.

Следующий этап ослаблений запланирован на 1 июня. Планируется, что в этот день откроются спортивные залы и фитнесс-центры, можно будет посещать занятия в образовательных учреждениях (в группах до 10 человек). Также с 1 июня хотят возобновить железнодорожные перевозки внутреннего сообщения, а вот между областями разрешат только автомобильные перевозки.

Рестораны и культурные учреждения планируют открыть с 10 июня. Также с этого дня начнут проводить культурные мероприятия при условии, что в помещении будет не больше одного человека на 5 кв. метров. С 15 июня откроют аэропорты.

При этом ослабления будут действовать только в тех регионах, где наблюдается удовлетворительная эпидемиологическая ситуация. В тех областях, где количество больных коронавирусом стремительно растет, ослабления не вводятся. Решения о смягчении карантина теперь будут принимать региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям. Известно, что ослабления карантина не вводятся в Киевской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областях.