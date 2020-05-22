В Киевской области пока не будут смягчать карантин. Фото: zt.20minut.ua

https://racurs.ua/n138592-v-kievskoy-oblasti-poka-ne-budut-smyagchat-karantin.html

Ракурс

В Киевской области пока не будут смягчать карантин, несмотря на решение Кабинета министров об ослаблении ограничений с 22 мая. По мнению властей Киевщины, эпидемиологическая ситуация в области не позволяет в настоящее время смягчать карантинные ограничения.

Решение о смягчении ограничений принимает региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основании трех главных критериев, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Данными критериями являются:

инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последнююнеделю на 100 тыс. населения). Показатель должен составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения;

загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации больных COVID-19. Показатель не должен превышать 50%;

среднее количество ПЦР-тестов. Их количество не должно превышать 12 на 100 тыс. населения в течение последней недели.

На сегодняшний день в Киевской области следующие показатели:

инцидентность — 13,9 человека на 100 тыс. населения;

загруженность коек — 8,9%;

среднее количество ПЦР-тестов —19,2 человека на 100 тыс. населения.

В связи с тем, что инцидентность превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не может принять решение по ослаблению карантинных ограничений.

В Киевской ОГА заявили, что решение по смягчению карантина будет принято сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в области.

Как ранее писал «Ракурс», мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице смягчают карантинные ограничения. С 23 мая в Киеве заработает в обычном режиме общественный транспорт, откроются торговые точки площадью до 1 тыс. кв. м, а также спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.