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Ракурс
У Київській області поки що не будуть пом'якшувати карантин. Фото: zt.20minut.ua

У Київській області поки що не будуть пом’якшувати карантин

22 тра 2020, 10:29
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У Київській області поки що не будуть пом’якшувати карантин, незважаючи на рішення Кабінету міністрів про ослаблення обмежень із 22 травня. На думку влади Київщини, епідеміологічна ситуація в області не дозволяє наразі пом’якшувати карантинні обмеження.

Рішення про пом’якшення обмежень приймає регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на підставі трьох головних критеріїв, повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

Даними критеріями є:

  • інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останній тиждень на 100 тис. населення). Показник не повинен перевищувати 12 осіб на 100 тис. населення;
  • завантаженість ліжок у медустановах, які визначені для госпіталізації хворих на COVID-19. Показник не повинен перевищувати 50%;
  • середня кількість ПЛР-тестів. Їхня кількість не повинна перевищувати 12 на 100 тис. населення протягом останнього тижня.

Наразі в Київській області такі показники:

  • інцидентність — 13,9 особи на 100 тис. населення;
  • завантаженість ліжок — 8,9%;
  • середня кількість ПЛР-тестів — 19,2 особи на 100 тис. населення.

У зв’язку з тим, що інцидентність перевищує встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не може прийняти рішення про послаблення карантинних обмежень.



У Київській ОДА заявили, що рішення про пом’якшення карантину буде прийнято відразу після покращення епідеміологічної ситуації в області.

Як раніше писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці пом’якшують карантинні обмеження. З 23 травня у Києві запрацює у звичному режимі громадський транспорт, відкриються торговельні точки площею до 1 тис. кв. м, а також спортивні та дитячі майданчики в парках, скверах і на прибудинкових територіях.

Джерело: Ракурс


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