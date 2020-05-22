У Київській області поки що не будуть пом'якшувати карантин. Фото: zt.20minut.ua

https://racurs.ua/ua/n138592-u-kyyivskiy-oblasti-poky-scho-ne-budut-pom-yakshuvaty-karantyn.html

Ракурс

У Київській області поки що не будуть пом’якшувати карантин, незважаючи на рішення Кабінету міністрів про ослаблення обмежень із 22 травня. На думку влади Київщини, епідеміологічна ситуація в області не дозволяє наразі пом’якшувати карантинні обмеження.

Рішення про пом’якшення обмежень приймає регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на підставі трьох головних критеріїв, повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

Даними критеріями є:

інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останній тиждень на 100 тис. населення). Показник не повинен перевищувати 12 осіб на 100 тис. населення;

завантаженість ліжок у медустановах, які визначені для госпіталізації хворих на COVID-19. Показник не повинен перевищувати 50%;

середня кількість ПЛР-тестів. Їхня кількість не повинна перевищувати 12 на 100 тис. населення протягом останнього тижня.

Наразі в Київській області такі показники:

інцидентність — 13,9 особи на 100 тис. населення;

завантаженість ліжок — 8,9%;

середня кількість ПЛР-тестів — 19,2 особи на 100 тис. населення.

У зв’язку з тим, що інцидентність перевищує встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не може прийняти рішення про послаблення карантинних обмежень.

У Київській ОДА заявили, що рішення про пом’якшення карантину буде прийнято відразу після покращення епідеміологічної ситуації в області.

Як раніше писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці пом’якшують карантинні обмеження. З 23 травня у Києві запрацює у звичному режимі громадський транспорт, відкриються торговельні точки площею до 1 тис. кв. м, а також спортивні та дитячі майданчики в парках, скверах і на прибудинкових територіях.