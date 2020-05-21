Послаблення карантину у Києві. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n138549-poslablennya-karantynu-u-kyievi-klychko-rozpoviv-scho-i-koly-vidkryut-video.html

Ракурс

Карантин в Україні продовжили ще на місяць, але вже найближчими днями будуть запроваджені нові послаблення. У Києві з 23 травня запрацює в звичайному режимі громадський транспорт — автобуси, трамваї, тролейбуси.

Також з 23 травня відкриються торгівельні заклади розміром до 1 тис. кв. метрів та спортивні і дитячі майданчики у парках, скверах, на прибудинкових територіях. Про це 21 травня розповів мер Києва Віталій Кличко під час щоденного онлайн-брифінгу.

Деякі послаблення заплановані й на 25 травня. В цей день у Києві відновлять роботу метрополітену, почнуть працювати промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки. Проте наразі невідомо, чи будуть 25 травня відкриті ТРЦ — це рішення місцева влада ухвалить додатково після відкриття метро.

З 1 червня у столиці відкриються дитячі садочки та школи для випускників 11 класів, які складають ЗНО. Також працюватимуть заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів. Окрім того, з 1 червня відкриються дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спортзали та фітнес-зали (без роботи басейнів). Відкриють й зони відпочинку та пляжі біля водойм.

Кличко зазначив, що усі заплановані послаблення будуть запроваджені та діятимуть, якщо у місті не погіршиться ситуація з розповсюдженням вірусу. Мер столиці закликав киян свідомо ставитися до заходів безпеки, адже послаблення карантину не означають, що вірус відступив.

Як писав «Ракурс», коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за добу виявили у ще 65 людей, з них семеро медиків. 20 хворих госпіталізували, інші лікуються на самоізоляції.