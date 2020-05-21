Віталій Кличко

https://racurs.ua/ua/n138548-u-kyievi-za-dobu-vyyavyly-ponad-60-vypadkiv-koronavirusu-infografika.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за добу виявили ще у 65 людей, серед них семеро медиків. 20 хворих госпіталізували, інші лікуються на самоізоляції.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у Дарницькому (10 хворих), Святошинському (10 хворих) та Голосіївському районах (дев'ять інфікованих). Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Загалом у Києві за час епідемії виявлено вже 2 тис. 475 випадків коронавірусу.

Серед нових випадків коронавірусу 43 жінки віком від 18 до 89 років, дві дівчинки віком п’ять та сім років, а також 19 чоловіків віком від 19 до 82 років та 16-річний підліток.

Одужали за добу дев’ять хворих на COVID-19. Всього цю хворобу подолали вже 315 киян.

Нагадаємо, у світі загалом зафіксовано вже понад 5 млн випадків COVID-19. Найбільше випадків інфікування наразі виявили у США — майже 1,6 млн.