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ЗНО 2020: в Міносвіти затвердили графік тестування, фото — 5 канал

ЗНО 2020: в Міносвіти затвердили графік тестування (ІНФОГРАФІКА)

21 тра 2020, 12:26
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ЗНО в Україні у 2020 році відбудеться відповідно до затвердженого сьогодні графіку.

Відповідні зміни до календарного плану проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році оприлюднили на сайті Міністерства освіти та науки України.

Отож, тестування відбудеться у такі дати:

  • математика — 25 червня;
  • українська мова і література — 30 червня;
  • фізика — 2 липня;
  • іспанська, німецька, французька мови — 6 липня;
  • англійська мова — 7 липня;
  • історія України — 9 липня;
  • біологія — 13 липня;
  • географія — 15 липня;
  • хімія — 17 липня.

Перші результати ЗНО стануть відомими з 16 до 28 липня. Зокрема, про поріг «склав/не склав» учасники тестування дізнаються у такі дати:

  • з математики, фізики — до 16 липня,
  • з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології — до 24 липня,
  • з географії, хімії — до 28 липня.

Приблизно у ці ж дати результати ЗНО розмістять у профайлах учасників тестування.

Додаткові сесії ЗНО проведуть з 23 липня до 11 серпня, результати оголосять до 14 серпня.



В міністерстві заявили, що цього року перелік закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі окупованих Донбасу та Криму, розширився до 91 університету.

Раніше в МОН повідомляли про заходи безпеки під час проведення ЗНО в умовах епідемії коронавірусу. Зокрема, в одній аудиторії перебуватимуть не більше 17 осіб (разом з інструкторами). Також має бути забезпечено дотримання дистанції у 1,5 м між усіма учасниками тестування та наявність на них захисних масок.

Джерело: Ракурс


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