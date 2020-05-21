ЗНО 2020: в Міносвіти затвердили графік тестування, фото — 5 канал

https://racurs.ua/ua/n138546-zno-2020-v-minosvity-zatverdyly-grafik-testuvannya-infografika.html

Ракурс

ЗНО в Україні у 2020 році відбудеться відповідно до затвердженого сьогодні графіку.

Відповідні зміни до календарного плану проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році оприлюднили на сайті Міністерства освіти та науки України.

Отож, тестування відбудеться у такі дати:

математика — 25 червня;

українська мова і література — 30 червня;

фізика — 2 липня;

іспанська, німецька, французька мови — 6 липня;

англійська мова — 7 липня;

історія України — 9 липня;

біологія — 13 липня;

географія — 15 липня;

хімія — 17 липня.

Перші результати ЗНО стануть відомими з 16 до 28 липня. Зокрема, про поріг «склав/не склав» учасники тестування дізнаються у такі дати:

з математики, фізики — до 16 липня,

з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології — до 24 липня,

з географії, хімії — до 28 липня.

Приблизно у ці ж дати результати ЗНО розмістять у профайлах учасників тестування.

Додаткові сесії ЗНО проведуть з 23 липня до 11 серпня, результати оголосять до 14 серпня.

В міністерстві заявили, що цього року перелік закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі окупованих Донбасу та Криму, розширився до 91 університету.

Раніше в МОН повідомляли про заходи безпеки під час проведення ЗНО в умовах епідемії коронавірусу. Зокрема, в одній аудиторії перебуватимуть не більше 17 осіб (разом з інструкторами). Також має бути забезпечено дотримання дистанції у 1,5 м між усіма учасниками тестування та наявність на них захисних масок.