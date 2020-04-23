ЗНО 2020: Міносвіти розповіло, як відбуватиметься тестування в умовах епідемії, фото —

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ЗНО 2020 під час епідемії коронавірусу не змінить своєї суті, але набуде форм, які дозволять учасникам запобігти інфікуванню.

Міносвіти пояснило, як проходитиме ЗНО в умовах епідемії коронавірусу. Як виявилося, формат і процедура тестування не зміняться. Але в аудиторії зможе перебувати максимум 15 учасників та два інструктори. Обов’язковою буде дистанція 1,5 метри між учасниками в аудиторії. Усі учасники ЗНО 2020 мусять мати засоби індивідуального захисту та антисептик.

Окремо в міністерстві пояснили, як складатимуть тестування діти, які контактували з хворими, або ж інфіковані корона вірусом. Для них організують додаткові сесії, але зачекають доки вони одужають або вийдуть із самоізоляції. Частину дітей можуть звільнити від ЗНО 2020 за станом здоров’я.

Попри те, що частину програми 11 класу учні вивчають самостійно чи дистанційно на карантині, із програми ЗНО відповідні питання не приберуть.

Понад 70% тестових зошитів вже надруковано. У них небагато завдань, які ґрунтуються на програмі квітня-травня 11 класу. А модель підрахунку результатів ЗНО враховує ймовірні прогалини у підготовці учасників, — пояснили у Міносвіти.





Учора карантин в школах продовжили до 11 травня, а в міністерстві порадили школам готуватися дистанційного завершення навчального року.

Раніше в Міносвіти повідомляли, що дати проведення ЗНО залежатимуть від завершення карантину. Якщо обмеження в країні скасують до початку червня, то сесія тестування пройде у проміжку між 25 червня та 17 липня. Якщо карантин триватиме до початку серпня, ЗНО відбудеться з 17 серпня до 4 вересня. Відповідно змінять терміни проведення вступної кампанії.