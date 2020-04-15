ЗНО-2020: дати тестування після карантину назвали у МОН

https://racurs.ua/ua/n136802-zno-2020-daty-testuvannya-pislya-karantynu-nazvaly-u-mon-infografika.html

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Дата проведення ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання) у 2020 році залежить від терміну завершення карантину, запровадженого в Україні через спалах коронавірусної інфекції. Водночас Міністерство освіти і науки розробило два сценарії проведення ЗНО-2020 — у червні або серпні.

ЗНО відбудеться у 2020 році. Терміни його проведення залежать від закінчення карантину в Україні, — заявила під час брифінгу 15 квітня виконуюча обов’язки глави МОН Любомира Мандзій, пише «Укрінформ».

За її словами, профільне міністерство розробило щонайменше два сценарії проведення ЗНО. Зокрема, якщо карантин закінчиться до кінця травня, то у червні можливе проведення пробного ЗНО, а з 25 червня — основної сесії ЗНО. У випадку затяжного карантину пробне ЗНО-2020 стартуватиме на початку серпня, а основна сесія тестування пройде з 25 серпня.

Мандзій також нагадала, що учні 4-го і 9-го класу звільнені від державної підсумкової атестації (ДПА).

Окрім цього, МОН сьогодні повідомило про новий інформресурс, де зібрані усі зміни в освітньому процесі в Україні. Зокрема, тут розміщено актуальну інформацію про дистанційне навчання, завершення навчального року в школах, ЗНО-2020 та вступну кампанію. Міністерство також обіцяє оприлюднювати інформацію у разі змін карантину або ухвалення нових рішень.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО у 2020 році мала розпочатися 21 травня тестуванням з математики, ЗНО з української мови та літератури було заплановане на 26 травня, фізики — 28 травня, з німецької, іспанської, французької мов — 1 червня, англійської мови — 2 червня, з історії України — 4 червня, біології — 9 червня, географії — 11 червня.