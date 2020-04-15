Літак "Мрія" перевіз з Китаю рекордні 100 т медикаментів, фото — ДП "Антонов"

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Літак Ан-225 «Мрія» здатний набагато швидше та економічніше привезти в Україну вантаж медикаментів з Китаю. У ці тижні український гігант надзвичайно популярний у всьому світі, але тільки не в Україні.

Олексій Давиденко, власник і директор одного з підприємств медичної галузі, дивується, чому український уряд фрахтує пасажирські «Боїнги», але не використовує «Мрію», як це нещодавно зробили поляки.

У «Мрію» влазить 200 куб. м. Подивіться, як поляки везуть вантаж з Китаю. Один раз. 100 тонн. Тисяча кубічних метрів. Ми ж возимо по 200 куб. м за раз і тричі ганяли пасажирський літак, — написав Давиденко.

Днями Літак Ан-225 «Мрія» перевіз до Варшави з Китаю рекордний за обсягом вантаж медичних засобів. За приземленням в аеропорту Шопена спостерігали в мережі 80 тис. осіб, а літак здійснив коло пошани.

Прес-центр ДП «Антонов» повідомив, що за всю історію авіації такий обсяг вантажу ще ніколи не перевозився всередині вантажного відсіку літака.

Пілоти згодом опублікували відео зі своєї кабіни з моментом заходу на посадку, а в коментарях прямої трансляції поляки дякували пілотам. «Антонов» долучився до перевезення медичних засобів у рамках боротьби зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19.

13 квітня «Мрія» вилетіла з китайського аеропорту Тяньцзінь з вантажем медикаментів, тестів для проведення лабораторних аналізів, медичних масок та інших засобів захисту. За всю історію авіації такий об'єм вантажу ще ніколи не перевозився всередині вантажного відсіку літака. В аеропорту Алмати літак дозаправився.

Нещодавно під час модернізації «Мрія» отримала нову систему дистанційного керування силовою установкою українського виробництва, рідко-кристалічні прибори контролю роботи двигунів, сучасне енергозберігаюче світлообладнання.

У період з 19 березня по 15 квітня 2020 року літаки «Антонова» перевезли понад 1,5 тис. тонн вантажу для боротьби з короновірусом. Очікується, що до кінця квітня, згідно з укладеними контрактами, буде перевезено ще понад 1 тис. тонн вантажу.

Нагадаємо, що українській «Мрії» належать понад 250 рекордів у галузі авіації, зокрема, і перевезення моновантажу вагою у 187,6 т, а також абсолютний рекорд з вантажопідйомності у 253,8 т.