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«Мрія» почала випробування після модернізації: в мережі з’явилося видовищне відео перших польотів, фото — Мілітарний портал

Літак «Мрія» почав випробування після модернізації: в мережі з’явилося видовищне відео перших польотів

25 бер 2020, 22:22
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Ан-225 («Мрія»), найбільший у світі багатофункціональний транспортний літак, 25 березня розпочав на аеродромі у Гостомелі випробування після модернізації.

Відео зльоту, прольоту над злітно-посадковою смугою та посадки найбільшого в світі вантажного літака з’явилося у мережі.

Прес-служба державного підприємства «Антонов» у Twitter розповіла, що серед нововведень, які отримав літак, є нова система керування силовою установкою. Вона українського виробництва.

Ан-225 незабаром отримає від компанії «Сторк» багатофункціональні індикатори. Вони вже встановлені на літак Ан-124−100 «Руслан».

Ці дисплеї будуть встановлені на бортову автоматизовану систему контролю літаків. Вона призначена для безперервного контролю технічного стану всіх систем літака та дій екіпажу як у польоті, так і при виконанні різноманітних операцій на землі.

Джерело: Ракурс


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