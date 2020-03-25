Літак «Мрія» почав випробування після модернізації: в мережі з’явилося видовищне відео перших польотівhttps://racurs.ua/ua/n135783-litak-mriya-pochav-vyprobuvannya-pislya-modernizaciyi-v-mereji-z-yavylosya-vydovyschne-video.htmlРакурс
Ан-225 («Мрія»), найбільший у світі багатофункціональний транспортний літак, 25 березня розпочав на аеродромі у Гостомелі випробування після модернізації.
Відео зльоту, прольоту над злітно-посадковою смугою та посадки найбільшого в світі вантажного літака з’явилося у мережі.
Прес-служба державного підприємства «Антонов» у Twitter розповіла, що серед нововведень, які отримав літак, є нова система керування силовою установкою. Вона українського виробництва.
Ан-225 незабаром отримає від компанії «Сторк» багатофункціональні індикатори. Вони вже встановлені на літак Ан-124−100 «Руслан».
Ці дисплеї будуть встановлені на бортову автоматизовану систему контролю літаків. Вона призначена для безперервного контролю технічного стану всіх систем літака та дій екіпажу як у польоті, так і при виконанні різноманітних операцій на землі.