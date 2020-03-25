Російський Су-27 впав у Чорне море, фото — Военное обозрение

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Авіакатастрофа сталася із російським військовим літаком Су-27. Він впав у Чорне море під час проведення планових польотів.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міноборони Росії. У відомстві уточнили, що винищувач пропав з екранів радарів над акваторією Чорного моря за 50 км від окупованої РФ Феодосії.

Це сталося приблизно о 19.10 за Києвом. Через хвилину зафіксували сигнал аварійного радіомаяка в цьому районі. До місця, де міг впасти Су-27, росіяни спрямували малий протичовновий корабель, літак Ан-26, вертоліт Мі-8 і цивільні судна. Пошуки ускладнюються важкими метеоумовами.

Інша авіакатастрофа у РФ сьогодні сталася у Краснодарському краї. Тут розбився військовий навчально-тренувальний літак Л-39, який виконував політ в Кавказькому районі.

Причина аварії наразі невідома, слідчі розглядають кілька версій, в їх числі можлива відмова техніки та помилка пілота. У літаку, розрахованому на двох осіб, знаходився лише один пілот. Він загинув внаслідок авіакатастрофи.

У грудні 2019 року в Краснодарському краї розбився військовий вертоліт Мі-28 з двома пілотами. Згодом виявилося, що вертоліт належав до 55-го полку, який у листопаді 2018 році в Азовському морі атакував українські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу».