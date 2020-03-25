COVID-19: увечері 25 березня в Україні підтвердили 136 випадків, фото — Ракурс

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Коронавірус підтвердили в Україні вже у 136 хворих. Увечері 25 березня стало відомо про шість нових випадків. Цю інформацію підтвердив в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін в ефірі «Українського радіо». Сьогодні уранці ЦГЗ звітував про 113 випадків захворювання.

Ще чотири випадки підтвердили на Буковині. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що 25 березня офіційно підтверджено зараження коронавірусом двох жінок та двох чоловіків. Троє з них контактували із раніше інфікованими, одна особа повернулася з Італії.

Двоє недужих із села Колінківці, в якому до цього коронавірус знайшли у 12 людей, один — із Лужан, один — із Чернівців. Таким чином, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 42 особи. Загалом Чернівецький обласний лабораторний центр сьогодні проаналізував 32 зразки.

У місті Конотоп зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом в Сумській області. Госпіталізовано жінку 76 років із села Козацьке Конотопського району. Вона перебуває в реанімації районної лікарні. Жінку підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Два нових випадки виявили в Тернопільській області. Пацієнти — двоє жителів Монастирського району. Жителю села Швейка 62 роки, іншому чоловікові — 63 роки.

Експрес-тест виявив хворого у Жовтих Водах. Його госпіталізували в криворізьку інфекційну лікарню. У чоловіка спочатку діагностували пневмонію, а потім — COVID-19. На даний момент стан пацієнта задовільний.

Харківська лабораторія дала ще один позитивний результат на коронавірус. Цей випадок поки кваліфікується як підозра, оскільки підтвердити його ще має національна лабораторія у Києві. Про це «Суспільному» розповіла головний державний санітарний лікар Харківщини Любов Махота.

Хворий COVID-19 з Луганської області захворів в результаті контакту з інфікованим народним депутатом. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Стан хворого задовільний, лікарі відзначають позитивну динаміку.