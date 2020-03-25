COVID-19: вечером 25 марта в Украине подтвердили 136 случаев, фото — Ракурс

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Коронавирус подтвердили в Украине уже у 136 больных. Вечером 25 марта стало известно о шести новых случаях. Эту информацию подтвердил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире «Украинского радио». Сегодня утром ЦОС отчитывался о 113 случаях заболевания.

Еще четыре случая подтвердили на Буковине. Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что 25 марта официально подтверждено заражение коронавирусом у двух женщин и двух мужчин. Трое из них контактировали с ранее инфицированными, один человек вернулся из Италии.

Двое больных из села Колинкивцы, в котором до этого коронавирус нашли у 12 человек, один — из Лужан, один — из Черновцов. Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 42 человека. В общем Черновицкий областной лабораторный центр сегодня проанализировал 32 образца.

В городе Конотоп зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в Сумской области. Госпитализировали 76-летнюю женщину из села Казацкое Конотопского района. Она находится в реанимации районной больницы. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Два новых случая обнаружили в Тернопольской области. Пациенты — двое жителей Монастырского района. Жителю села Швайки 62 года, другому мужчине — 63 года.

Экспресс-тест выявил больного в Желтых Водах. Его госпитализировали в криворожскую инфекционную больницу. У мужчины сначала диагностировали пневмонию, а затем — COVID-19. На данный момент состояние пациента удовлетворительное.

Харьковская лаборатория дала еще один положительный результат на коронавирус. Этот случай пока квалифицируют как подозрение, поскольку подтвердить его еще предстоит в национальной лаборатории в Киеве. Об этом «Суспильному» рассказала главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.

Больной COVID-19 из Луганской области заболел в результате контакта с инфицированным народным депутатом. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай. Состояние больного удовлетворительное, врачи отмечают положительную динамику.