В Тернопольской области умер инфицированный COVID-19

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Китайский коронавирус стал причиной смерти уже четырех человек в Украине. В Тернопольской области 25 марта умер мужчина, инфицированный COVID-19.

Погибший — житель Монастырского района, с. Ковалевка. Ему было 68 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе Тернопольского горсовета по противодействию распространению коронавируса.

Мужчина скончался в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи. Также отмечается, что умерший контактировал со священником, который первым заболел коронавирусом в области. Это произошло на похоронах в городе Залещики. Это уже четвертая в Украине смерть от китайского коронавируса.

В целом случаи заболевания зафиксированы в 13 областях Украины и Киеве. Так, инфицированные коронавирусом есть в Черновицкой, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Донецкой, Луганской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Запорожской, Волынской и Одесской областях. Больше всего больных в Черновицкой области (38 случаев) и Киеве — 31 больной.

Напомним, по состоянию на 7.25 сегодняшнего дня в Украине зафиксировано уже 113 случаев коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.