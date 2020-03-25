Доллар и евро начали дешеветь. Фото: Дело

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Ракурс

Официальный курс доллара на 25 марта был установлен Национальным банком (НБУ) на уровне 27,7728 грн., что на 34 копеек дешевле по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро также уменьшился в цене, однако не так существенно, как доллар. 25 марта один евро стоит 30 грн и 10 коп. Это на 14 копеек дешевле, чем вчера. 24 марта евро стоил 30 грн и 24 коп. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Как сообщает пресс-служба НБУ, впервые за последние несколько недель регулятору не пришлось проводить интервенции по продаже валюты.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 25 марта:

1 фунт стерлингов — 32,7039 грн;

1 долл. США — 27,7728 грн;

1 швейцарский франк — 28,4645 грн;

10 иен — 2,5062 грн;

10 российских рублей — 3,5456 грн;

1 евро — 30,1057 грн.

Как писал «Ракурс», 24 марта доллар подорожал. Официальный курс был установлен на уровне 28,1126 грн., что на 38 копеек дороже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как известно, 23 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии, он вырос на 55 копеек — до 28,10 грн за один долл., курс покупки составил 27,75 грн за один долл. Курс покупки евро вырос на 51 копейку — до 30,06 грн за один евро.