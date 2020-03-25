Долар і євро подешевшали. Фото: Дело

https://racurs.ua/ua/n135722-kurs-valut-na-25-bereznya-dolar-i-ievro-podeshevshaly-infografika.html

Ракурс

Офіційний курс долара на 25 березня був встановлений Національним банком (НБУ) на рівні 27,7728 грн., що на 34 копійки дешевше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро також зменшився в ціні, проте не так істотно, як долар. 25 березня один євро коштує 30 грн і 10 коп. Це на 14 копійок дешевше, ніж вчора. 24 березня євро коштував 30 грн і 24 коп. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Як повідомляє прес-служба НБУ, вперше за останні декілька тижнів регулятору не довелося проводити інтервенції з продажу валюти.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 25 березня:

1 фунт стерлінгів — 32,7039 грн;

1 дол. США — 27,7728 грн;

1 швейцарський франк — 28,4645 грн;

10 ієн — 2,5062 грн;

10 російських рублів — 3,5456 грн;

1 євро — 30,1057 грн.

Як писав «Ракурс», 24 березня долар подорожчав. Офіційний курс був встановлений на рівні 28,1126 грн., що на 38 копійок дорожче у порівнянні з попереднім банківським днем.

Як відомо, 23 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії, він виріс на 55 копійок — до 28,10 грн за один дол., курс купівлі американської валюти склав 27,75 грн за один дол. Курс купівлі євро виріс на 51 копійку — до 30,06 грн за один євро.