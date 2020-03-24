Американський долар. Фото: Мінфін

https://racurs.ua/ua/n135660-oficiynyy-kurs-dolara-na-24-bereznya-bie-richni-rekordy-infografika.html

Ракурс

Офіційний курс долара на 24 березня був встановлений Національним банком (НБУ) на рівні 28,1126 грн., що на 38 копійок дорожче у порівнянні з попереднім банківським днем.

Інформація опублікована на офіційному сайті НБУ.

Слід уточнити, що курс долара перевалив за 28 грн вперше з початку цього року і встановив своєрідний річний рекорд. У порівнянні з 31 грудня 2019 року курс долара до гривні виріс на 12,8% — з 24,9196 грн до 28,1126 грн.

Як відомо, 23 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії він виріс на 55 копійок до 28,10 грн за один дол., курс покупки американської валюти склав 27,75 грн за один дол. Курс покупки євро виріс на 51 копійку до 30,06 грн за один євро. Станом на 12.00 курс долара виріс до 28,10−28,16 грн за один дол.

Як раніше писав «Ракурс», 20 березня офіційний курс НБУ становив 27,80 грн за один дол.