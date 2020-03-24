МВФ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n135659-mvf-povynen-protyagom-dvoh-tyjniv-pryynyaty-rishennya-pro-vydilennya-koshtiv-ukrayini-ofis.html

Ракурс

Міжнародний валютний фонд (МВФ) повинен протягом двох тижнів прийняти позитивне рішення про виділення Україні коштів, які будуть спрямовані до держбюджету країни.

Таку заяву зробила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів у ефірі передачі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Ковалів повідомила, що протягом двох тижнів Україна повинна підтвердити останні домовленості і отримати позитивну відповідь від МВФ щодо виділення коштів.

Наразі українська сторона обговорює з МВФ можливість збільшення обсягу фінансової підтримки України на час кризи. Україна просить МВФ майже вдвічі збільшити суму, яка була передбачена програмою наприкінці минулого року.

Обговорюється також питання про направлення цих коштів до бюджету України, щоб їх можна було спрямувати на фінансування медицини та соціальної сфери.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародні фінансові партнери, включно з МВФ, Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку, запевнили про готовність підтримувати і допомагати Україні.