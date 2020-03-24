МВФ. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n135659-mvf-doljen-v-techenie-dvuh-nedel-prinyat-reshenie-o-vydelenii-sredstv-ukraine-ofis-prezidenta.html

Ракурс

Международный валютный фонд (МВФ) должен в течение двух недель принять положительное решение о выделении Украине средств, которые будут направлены в госбюджет страны.

Такое заявление сделала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Ковалив сообщила, что в течение двух недель Украина должна подтвердить последние договоренности и получить положительный ответ от МВФ относительно выделения средств.

В настоящее время украинская сторона обсуждает с МВФ возможность увеличения объема финансовой поддержки Украины на время кризиса. Украина просит МВФ почти в два раза увеличить сумму, которая была предусмотрена программой в конце прошлого года.

Обсуждается также вопрос о направлении данных средств в бюджет Украины, чтобы их можно было направить на финансирование медицины и социальной сферы.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития, заверили о готовности поддерживать и помогать Украине.