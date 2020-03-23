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Ракурс
Ученые ищут способы борьбы с новым коронавирусом

Лекарство от коронавируса: ученые нашли вещество, которое не дает SARS-CoV-2 размножаться (ИНФОГРАФИКА)

23 мар 2020, 19:16
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Способность коронавируса SARS-CoV-2 к размножению удалось заблокировать международной группе ученых под руководством Линлин Чзана из Университета Любека (Германия).

Модифицированные ими органические вещества альфа-кетаомиды нарушают деятельность главной протеазы (фермента, который расщепляет связь между аминокислотами в белках) нового коронавируса, сообщает издание Science.

Таким образом, вирус теряет возможность расщеплять длинные аминокислотные цепочки на более короткие куски, чтобы образовывать из них впоследствии вирусные белки, а соответственно — размножаться.

У людей тоже есть протеазы, которые разрезают аминокислотные цепочки. Однако они расщепляют другие аминокислотные последовательности, поэтому эти альфа-кетаомиды на их работу не повлияют, а следовательно, лекарства на основе этих веществ не будут для людей токсичными.

Ученые несколько раз совершенствовали структуру направленных против SARS-CoV-2 альфа-кетаомидов, чтобы сделать их, со своей стороны, неуязвимыми к действию протеаз клеток человека.

Альфа-кетаомид опитимальнои структуры, инфографика: Linlin Zhang et al./Science

Опыты на мышах, которым препарат с окончательным вариантом этих альфа-кетаомидов вводили путем ингаляции, чтобы лекарства попадали непосредственно в легкие, которые поражает новый коронавирус, не обнаружили побочных эффектов. Опыты также показали, что эти вещества проникали в легкие и задерживались в них.

Напомним, недавно ученые нашли антитело, которое блокирует способность нового коронавируса проникать внутрь клеток.


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