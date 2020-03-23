Ученые ищут способы борьбы с новым коронавирусом

https://racurs.ua/n135650-lekarstvo-ot-koronavirusa-uchenye-nashli-veschestvo-kotoroe-ne-daet-sars-cov-2-razmnojatsya.html

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Способность коронавируса SARS-CoV-2 к размножению удалось заблокировать международной группе ученых под руководством Линлин Чзана из Университета Любека (Германия).

Модифицированные ими органические вещества альфа-кетаомиды нарушают деятельность главной протеазы (фермента, который расщепляет связь между аминокислотами в белках) нового коронавируса, сообщает издание Science.

Таким образом, вирус теряет возможность расщеплять длинные аминокислотные цепочки на более короткие куски, чтобы образовывать из них впоследствии вирусные белки, а соответственно — размножаться.

У людей тоже есть протеазы, которые разрезают аминокислотные цепочки. Однако они расщепляют другие аминокислотные последовательности, поэтому эти альфа-кетаомиды на их работу не повлияют, а следовательно, лекарства на основе этих веществ не будут для людей токсичными.

Ученые несколько раз совершенствовали структуру направленных против SARS-CoV-2 альфа-кетаомидов, чтобы сделать их, со своей стороны, неуязвимыми к действию протеаз клеток человека.

Опыты на мышах, которым препарат с окончательным вариантом этих альфа-кетаомидов вводили путем ингаляции, чтобы лекарства попадали непосредственно в легкие, которые поражает новый коронавирус, не обнаружили побочных эффектов. Опыты также показали, что эти вещества проникали в легкие и задерживались в них.

Напомним, недавно ученые нашли антитело, которое блокирует способность нового коронавируса проникать внутрь клеток.