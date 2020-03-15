Коронавирус: средство против болезни найдено, но на тестирование еще понадобятся месяцы

Ученые ищут лекарство против нового коронавируса

https://racurs.ua/n135187-koronavirus-sredstvo-protiv-bolezni-naydeno-no-na-testirovanie-esche-ponadobyatsya-mesyacy.html

Ракурс

Лекарство от коронавируса SARS-CoV-2 нашли ученые из Университета Утрехта (Нидерланды).

Однако для его широкого применения еще нужно провести тестирование относительно безопасности и эффективности, которое займет несколько месяцев. Об этом говорится в материалах исследования, опубликованных на сайте научных препринтов BioRxiv.

Группа исследователей под руководством Чуньян Ванга обнаружила моноклональное антитело, специализирующееся на распознавании белка, который вирус использует для атаки на клетки органов дыхания человека.

Связываясь с белком, расположенным на поверхности коронавируса, это антитело мешает ему присоединяться к клеткам, и таким образом делает невозможным проникновение вируса внутрь клеток для размножения.

Поэтому, по мнению ученых, это антитело имеет значительный потенциал для лечения и профилактики SARS-CoV-2

Ученые уже работали над антителом против коронавируса SARS (также известного как атипичная пневмония), когда началась эпидемия нового коронавируса SARS-CoV-2. Они установили, что антитела, эффективные против первой болезни, также могут блокировать и вторую, поскольку соответствующие белки у обоих вирусов очень похожи.

Напомним, в середине февраля китайские ученые назвали препараты, которые помогают бороться с новым коронавирусом.