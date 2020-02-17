Новый коронавирус: ученые установили медпрепараты, которые лучше всего помогают бороться с заболеванием

Медики ищут способы борьбы с новым коронавирусом

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Медицинские препараты, которые могут эффективно бороться с новым коронавирусом COVID-2019, установили китайские ученые.

Это хлорохинфосфат, фавипиравир и ремдесивир, сообщает издание China.org.cn.

Так, китайская фармкомпания Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd сообщила о получении разрешения на продажу препарата Favipiravir как потенциальных лекарств от коронавируса, сообщает агентство Reuters.

Впрочем, отмечается, что клинические испытания еще нужно продолжать.

Препарат Favipiravir был одобрен для продажи в Японии в марте 2014 года в качестве лекарства от гриппа, А и В. Также этот препарат проявляет противовирусные эффекты относительно ряда РНК-вирусов, таких как вирус Эбола.

Также продолжается поиск вакцины против коронавируса. Чтобы ускорить ее разработку, в Китае одновременно разрабатывают несколько вакцин-кандидатов, включая инактивированную вакцину, вакцину мРНК, вакцину ДНК, рекомбинантную белковую вакцину и векторную вакцину (вакцину, которая использует химически ослабленный вирус для транспортировки кусочков возбудителя с целью стимулирования иммунного ответа).

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром заболевания, было завершено вскрытие тел двух умерших от коронавируса пациентов. Результаты вскрытия были направлены для дальнейшего исследования, чтобы выяснить, как вирус действует в теле больного.

Это позволит медикам установить, что именно нужно делать для лечения пациентов в критическом или тяжелом состоянии.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, жертвами коронавируса уже стали по меньшей мере 1,7 тыс. человек.