Новый коронавирус: в Китае за сокрытие симптомов болезни могут казнить

В Китае – вспышка нового коронавируса

https://racurs.ua/n133767-novyy-koronavirus-v-kitae-za-sokrytie-simptomov-bolezni-mogut-kaznit.html

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В Китае за умышленное сокрытие или неправильное сообщение о симптомах нового коронавируса COVID-19 могут посадить на срок до 10 лет или пожизненно или даже казнить.

Сокрытие истории путешествий также будет считаться преступлением. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на заявление китайского суда.

Соответствующие действия со стороны инфицированных, если они станут причиной дальнейшего распространения вируса, будут считать угрозой общественной безопасности.

Кроме того, китайская национальная комиссия по здравоохранению запретила людям с кашлем, лихорадкой или другими симптомами болезни путешествовать транспортом.

Также всем, кто возвращается из других городов и регионов в столицу страны — Пекин, приказано оставаться на карантине в течение 14 дней. Однако пока не известно, как власти страны планируют контролировать выполнение этого приказа.

В КНР разгар эпидемии коронавируса совпал с периодом отпусков на время празднования Китайского нового года. В связи с эпидемией в ряде случаев новогодние выходные были значительно продлены, однако теперь они завершаются и многие возвращаются на свои рабочие места.

Первые случаи заболевания новым коронавирусом были зафиксированы в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Сейчас количество умерших от коронавируса превышает 1,5 тыс. человек. Есть умершие и за пределами Китая.

Напомним, в Ухане недавно были усилены карантинные меры. Жителям города запретили покидать жилые комплексы, кроме случаев обращения за медицинской помощью и участия в противоэпидемической работе или обеспечении функционирования городских служб.