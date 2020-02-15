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В ВОЗ сообщили, как уберечься туристам в отелях. Фото: slon.fr

Эксперт ВОЗ сообщила, как туристам уберечься от коронавируса в отелях

15 фев 2020, 11:23
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Всемирная организация здравоохранения советует туристам соблюдать правила личной гигиены во время пребывания в отелях, чтобы уберечься от коронавируса Covid-2019.

Путешественникам следует правильно мыть руки, использовать спиртосодержащие средства для этого. Также необходимо мыть овощи и фрукты перед употреблением. В общем, в гостиничном номере стоит строго соблюдать гигиену. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Кармен Далия, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Express.

Эксперт отмечает, что не стоит прикасаться немытыми руками глаз, носа и рта. Нужно постоянно держаться на расстоянии от других постояльцев отеля. Также, чтобы снизит уровень заражения новым коронавирусом, во время путешествия в зарубежных странах следует соблюдать те же требования безопасности, как и при любом другом типе респираторных инфекций.

Напомним, специалисты Университетской больницы Грайфсвальда пришли к выводу, что новый китайский коронавирус может больше недели жить на поверхностях предметов вне организма-хозяина, при этом сохранять свои патогенные свойства и представлять реальную опасность.


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