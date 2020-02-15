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Пристайко и Маас во время встречи в Мюнхене. Фото: МИД Германии в Twitter

Мюнхенская конференция по безопасности: Пристайко и Маас обсудили пути прекращения войны на Донбассе

15 фев 2020, 10:53
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Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, и глава немецкого МИД Хайк Маас 15 февраля встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Стороны обсудили пути прекращения войны на украинском Донбассе. Маас заверил украинского коллегу, что Германия продолжает поддерживать Украину на пути прекращения боевых действий в Луганской и Донецкой областях и внедрении реформ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МИД ФРГ в Twitter.

По словам немецкого дипломата, нормандский формат создает веру в политическое решение конфликта на востоке Украины. Маас призвал реализовывать соглашения, которые были достигнуты в Минске.

Как известно, 14 февраля на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сделал заявление относительно агрессии России против Украины. По его словам, РФ «без оглядки на международное право», аннексировала Крым и это снова сделало военную силу и насильственное изменение границ в Европе инструментом политики.

Напомним, вчера на Мюнхенской конференции по безопасности представили план «Двенадцать шагов усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», в котором не упоминалось об агрессии России. Впоследствии, после критики США, он исчез с сайта Мюнхенской конференции. Организаторы заявили, что этот документ не официальный.

Источник: Ракурс


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