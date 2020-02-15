Сегодня День чествования участников боевых действий на территории других государств. Фото: Укринформ

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День чествования участников боевых действий на территории других государств 15 февраля отмечают в Украине.

Чествуют воинов-интернационалистов именно в этот день с 2004 года, когда президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ. Как известно, именно 15 февраля 1989 года советские войска вывели из Афганистана. В этой кровопролитной войне приняли участие 160 тыс. граждан Украины. Домой не вернулись 3 тыс. 360 украинцев, в боевых действиях ранения получили 12 тыс. лиц.

Кроме Афганистана, украинские военные во времена СССР воевали на территории Чили, Испании, Египта, Вьетнама, Эфиопии, Сирии, Анголы, Мозамбика — всего в 16 странах.

После 1991 года военнослужащие уже независимой Украины принимали участие в миротворческих миссиях в разных уголках планеты. Начиная с 1992 года каску миротворца одели 44 тыс. военных.

Как сообщают УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины, сейчас участие в действующих международных операциях принимают 348 украинских миротворцев. Большинство из них служит в Конго — 263 бойца. Также украинцы находятся в Сербии, Афганистане и районе Абьей.

Напомним, 6 декабря, с Днем Вооруженных сил Украины украинских военнослужащих, которые задействованы в операции Объединенных сил на Донбассе, с праздником поздравили украинские звезды спорта, певцы, актеры и телеведущие.