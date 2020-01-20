Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Чествование защитников Донецкого аэропорта. Фото: Офис президента

Чествование памяти «киборгов»: в «Борисполе» играли военные оркестры, под Минобороны состоялась траурная церемония (ФОТО, ВИДЕО)

20 янв 2020, 11:06
999

Память «киборгов», погибших во время героической обороны международного аэропорта «Донецк», 20 января почтили в Украине.

В частности, в аэропорту «Борисполь» в память о героях сыграли военные оркестры военно-музыкального управления Вооруженных сил Украины, заслуженный академический ансамбль песни и танца ВСУ, национальный президентский оркестр. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Кроме того, траурная церемония состоялась и у здания Министерства обороны Украины в Киеве. В мероприятии принимали участие семьи погибших военнослужащих, руководство оборонного ведомства, Генерального штаба ВСУ, представители общественности, военнослужащие Киевского гарнизона, курсанты и лицеисты военных учебных заведений столицы. К чествованию присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.

Чествование защитников Донецкого аэропорта. Фото: Офис президента

Чествование защитников Донецкого аэропорта. Фото: Офис президента

Чествование защитников Донецкого аэропорта. Фото: Офис президента

Чествование защитников Донецкого аэропорта. Фото: Офис президента

Как известно, 16 января Украина отмечала День памяти защитников Донецкого аэропорта. Оборона аэропорта длилась 242 дня — с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года. Во время боев за аэропорт погибли более 200 украинских защитников, а ранения получили более 500 человек. Украинских героев назвали киборгами за стойкость и несокрушимость.

Напомним, в декабре министр обороны Андрей Загороднюк назначил служебное расследование из-за неатиестации известного «киборга» Евгения Межевікіна (позывной Адам), «чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении», в котором он служит.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Силовики блокируют въезд-выезд в Херсон в ходе спецоперации в деле Гандзюк (ФОТО, ВИДЕО)

Фигуранту дела Гандзюк объявили подозрение в участии в преступной организации на Херсонщине. Вероятно, речь идет об Игоре Павловском, экс-помощнике бывшего нардепа Паламарчука. В Херсоне проходит спецоперация

Новости Украины
12:39

Люблю вопросы о Трампе: Зеленский рассказал об отношениях с президентом США

Зеленский снова прокомментировал участие в политическом скандале в США — импичменте Трампа. Президент рассказал, что пытался избежать любого собственного участия или участия Украины в политических разборках в США

Новости Украины
10:34