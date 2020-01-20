Чествование защитников Донецкого аэропорта. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n132311-chestvovanie-pamyati-kiborgov-v-borispole-igrali-voennye-orkestry-pod-minoborony-sostoyalas.html

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Память «киборгов», погибших во время героической обороны международного аэропорта «Донецк», 20 января почтили в Украине.

В частности, в аэропорту «Борисполь» в память о героях сыграли военные оркестры военно-музыкального управления Вооруженных сил Украины, заслуженный академический ансамбль песни и танца ВСУ, национальный президентский оркестр. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Кроме того, траурная церемония состоялась и у здания Министерства обороны Украины в Киеве. В мероприятии принимали участие семьи погибших военнослужащих, руководство оборонного ведомства, Генерального штаба ВСУ, представители общественности, военнослужащие Киевского гарнизона, курсанты и лицеисты военных учебных заведений столицы. К чествованию присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.

Как известно, 16 января Украина отмечала День памяти защитников Донецкого аэропорта. Оборона аэропорта длилась 242 дня — с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года. Во время боев за аэропорт погибли более 200 украинских защитников, а ранения получили более 500 человек. Украинских героев назвали киборгами за стойкость и несокрушимость.

Напомним, в декабре министр обороны Андрей Загороднюк назначил служебное расследование из-за неатиестации известного «киборга» Евгения Межевікіна (позывной Адам), «чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении», в котором он служит.