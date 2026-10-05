РФ начали атаковать Украину обновленными реактивными «Геранями». Фото:

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Армія РФ почала застосовувати оновлені БпЛА «Герань-4».

В оновленому безпілотнику з’явився новий блок «МОХ», основою якого є високоточний магнітоіндуктивний датчик (магнітометр) PNI5GA американської компанії PNI Sensor. Блок працює разом з інерціальним навігаційним модулем SADRA, який зменшує дрейф його гіроскопів і підвищує точність автономної навігації дрона. Про це Головне управління розвідки Міноборони України повідомило у Facebook.

Також БпЛА оснастили автономною системою «Сусанін», яка порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним, яке завантажене в пам’ять комп’ютера. Таким чином «Герань» тримається маршруту від точки пуску до точки прицілювання.

Росіяни почали застосовувати нову бойову частину КРСН, щоб ефективно бити по мостах та опорах повітряних ЛЕП. Таким чином дрон перерізає ціль кумулятивним струменем.

Крім того, китайський турбореактивний двигун Telefly росіяни замінили на локалізований в Алабузі аналог виробництва РФ. Решта електронних блоків і компонентів залишилася без змін.

Нагадаємо, в ГУР інформували, що Росія останнім часом масово застосовує проти України ракети RM48U, які призначені лише для навчання підрозділів протиповітряної оборони. У липні та на початку серпня RM48U становили понад половину з 228 балістичних і гіперзвукових ракет, які ворог запустив по Україні.