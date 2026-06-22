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Силы обороны уничтожили ряд важных целей в Крыму, фото: Минобороны Украины

Силы обороны закрывают пляжный сезон в Крыму — Минобороны

22 июн 2026, 15:29
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Сили оборони України лише за останні дні вразили низку важливих цілей у тимчасово окупованому Криму.

Про це сьогодні, 22 червня, повідомила прес-служба Міноборони України.

Закриваємо пляжний сезон у Криму. Лише за останні дні Сили оборони вразили на півострові: нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО «Панцир» і С-400, радіолокаційні станції «Небо-У» і «Каста», — розповіли у Міноборони.

Прогноз для туристів — несприятливий, — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, Міноборони України сьогодні повідомило, що підтверджено ураження вчора, 21 червня, інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів. Ці об'єкти використовувалися для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України.

Источник: Ракурс


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