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Силы обороны поразили важные цели в РФ, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили центр космической связи возле Москвы — Генштаб

22 июн 2026, 12:54
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Сили оборони України вчора, 21 червня, та в ніч на сьогодні, 22 червня, уразили низку об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено центр космічного зв’язку «Дубна» у Московській області.

На об'єкті спостерігається масштабне задимлення. Збитки ворога уточнюються, — розповіли у Генштабі.

Також українські воїни уразили:

  • полігон підготовки операторів БпЛА в районі Дебальцевого на території Луганської області;
  • пункти управління БпЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині;
  • командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області РФ та у районі Покровська Донецької області;
  • автомобільний міст в районі Василівки Запорізької області, який використовується для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії.

Крім того, за результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження 21 червня інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів. Ці об'єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України.

Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


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