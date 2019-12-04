Евгений Межевикина, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n130334-ministr-oborony-naznachil-slujebnoe-rassledovanie-iz-za-neattestacii-izvestnogo-kiborga.html

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Министр обороны Андрей Загороднюк назначил служебное расследование за неаттестации известного «киборга» Евгения Межевикина (позывной Адам), «чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении», в котором он служит.

Этот вопрос министр берет под личный контроль. Об этом Загороднюк сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Министр отметил, что после проведения проверки будут приняты соответствующие решения, о которых проинформируют общественность.

Загороднюк отдельно подчеркнул важность для украинской армии воинов с боевым опытом.

Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по «оценочным карточкам, — убежден министр.

Подполковник Межевикин вчера в своем Фейсбуке сообщил, не прошел аттестацию, которую провели в его военной части, и теперь «не соответствует занимаемой должности». Также он опубликовал соответствующий документ с результатами аттестации.

Напомним, в октябре 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил Межевикину звание Героя Украины. Он был награжден за выполнение боевых задач в районе Песков, Авдеевки, Зенита и охрану донецкого аэропорта.