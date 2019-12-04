Євген Межевікін, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130334-ministr-oborony-pryznachyv-slujbove-rozsliduvannya-cherez-neatestaciu-vidomogo-kiborga.html

Ракурс

Міністр оборони Андрій Загороднюк призначив службове розслідування через неатестацію відомого «кіборга» Євгена Межевікіна (позивний Адам), «щоб з’ясувати реальний стан речей в підрозділі», в якому він служить.

Це питання міністр бере під особистий контроль. Про це Загороднюк повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Міністр зазначив, що після проведення перевірки будуть ухвалені відповідні рішення, про які проінформують громадськість.

Загороднюк окремо наголосив на важливості для української армії воїнів з бойовим досвідом.

Ми повинні підтримувати їх і мотивувати служити в ЗСУ, а не створювати перепони та оцінювати їхню роль виключно по «оцінним карткам, — переконаний міністр.

Підполковник Межевікін вчора у своєму Фейсбуці повідомив, не пройшов атестацію, яку провели у його військової частини, і тепер «не відповідає займаній посаді». Також він опублікував відповідний документ з результатами атестації.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року п’ятий президент України Петро Порошенко присвоїв Межевікіну звання Героя України. Він був нагороджений за виконання бойових завдань у районі Пісків, Авдіївки, Зеніта та охорону донецького аеропорту.