У депутатки від «Слуги народу» Борзової виявили бізнес в Криму, фото: "Обозреватель"

https://racurs.ua/ua/n130333-u-deputatky-vid-slugy-borzovoyi-vyyavyly-biznes-v-krymu-foto.html

Ракурс

Ірина Борзова, депутатка від партії «Слуга народу», має бізнес в окупованому Криму.

Її батько Наум Баруля успішно керує компанією «Профіль-Н». Про це пише «Обозреватель».

Власником цієї фірми також є і сама представниця пропрезидентської політичної сили. Компанія зареєстрована в кримському Судаку, про що свідчить інформація у реєстрах.

Ірина Борзова позбулася права власності підприємства лише в серпні 2019 року. Це відбулось після перемоги на позачергових парламентських виборах від «Слуги народу». Вона була обрана на мажоритарному окрузі № 14 у Вінниці.

У відповідній документації вказано, що батько української парламентарки і досі веде бізнес на території, яку контролює російська влада. На нього зареєстрована і компанія «Амік Україна». Фірма займається «діяльністю концертних та театральних залів». Ще дві фірми — «Профі» и «Еліта» — спеціалізуються на ресторанному бізнесі й доставці їжі (також у Судаку).

Нагадаємо, у листопаді Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало кримінальне провадження щодо доплат у конвертах нардепам фракції «Слуга народу». Правоохоронці перевіряють інформацію про отримання ними неправомірної вигоди.