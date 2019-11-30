Зарплата «слуг народу» у конвертах: НАБУ почало слідство

https://racurs.ua/ua/n130173-zarplata-slug-narodu-u-konvertah-nabu-pochalo-slidstvo-dokument.html

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Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо доплат у конвертах нардепам фракції «Слуга народу».

Відповідь слідчого НАБУ щодо свого звернення від 6 листопада оприлюднив нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, який й ініціював початок слідства.

В офіційній відповіді детектив НАБУ стверджує, що провадження відкрили 21 листопада. Досудове розслідування розпочали за фактом «можливого одержання народними депутатами України — членами депутатської фракції „Слуга народу“, неправомірної вигоди для себе за вчинення чи невчинення такими службовими особами в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду або в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої їм влади чи службового становища».

Іншим доказом відкриття провадження є витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Гончаренко переконує, що конверти із доплатами роздавав колегам по партії нардеп Микола Тищенко.

Нагадаємо, що декілька нардепів «Слуги народу» висловилися щодо таких нелегальних виплат. Зокрема, депутат Михайло Радуцький підтвердив факт існування листування щодо доплат депутатам у конвертах членам правлячої фракції. А виключена зі скандалом з СН Анна Скороход розповіла, що депутати нібито отримують по п’ять тисяч доларів «у конвертах». Водночас вона не уточнила, хто і кому видає такі «зарплати».