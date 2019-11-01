Михайло Радуцький, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n128884-deputat-vid-slugy-narodu-pidtverdyv-isnuvannya-lystuvannya-schodo-doplat-deputatam-u-konvertah.html

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Депутат із «Слуги народу» Михайло Радуцький підтвердив факт існування листування щодо доплат депутатам у конвертах членам правлячої фракції, скріншоти котрого раніше були розповсюджені в соцмережах.

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Однак він заперечує, що депутати з його фракції дійсно отримують такі доплати. Про це він заявив у коментарі журналістам, повідомляє «Радіо Свобода».

Не отримують депутати «Слуги народу» ніяких грошей у конвертах. Крапка, — наголосив Радуцький.

Радуцький наголосив, що особа, з якою він листувався, була позначена в його телефоні як «хз». За його словами, він вважав, що це, очевидно, якась знайома людина, тому почав з нею спілкуватися.

В оприлюдненому невідомим пранкером листуванні з Радуцьким, нардеп зазначав, що, на його думку, для депутатів була б достатньою «біла» зарплата в розмірі 4 тис. дол. США (близько 100 тис. грн).

Коментуючи цей момент листування народний обранець зазначив, що він про це вів розмови ще коли не став депутатом.

Я бачу в нашій фракції людей, особливо в Києві, які знімають квартиру, і дійсно я хвилююся… в Зеленського — в нього нема тих грошей, — зазначив сьогодні Радуцький, коментуючи скандальне листування.

На думку Радуцького, вирішити проблему з зарплатами депутатів можна за рахунок залучення міжнародних донорів.

Якби дійсно вдалося якісь донори, країни залучити. Не тільки для депутатів, а й для чиновників, — переконаний народний обранець.

Нагадаємо, ЗМІ нещодавно опублікували нову порцію листувань із жінками народного депутата із «Слуги народу» Богдана Яременка.