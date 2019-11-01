У Росії в літака Sukhoi Superjet-100 відмовив двигун: борт не міг приземлитися, фото: Russian Planes

https://racurs.ua/ua/n128882-litak-sukhoi-superjet-100-krujlyaie-nad-tumennu-cherez-vidmovu-dvyguna.html

Ракурс

Літак Sukhoi Superjet-100 російського виробництва вкотре спровокував надзвичайну подію: через відмову двигуна він тривалий час кружляв над Тюменню, аби виробити пальне й здійснити аварійну посадку.

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Відмова двигуна сталася незабаром після зльоту. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на джерела.

Лайнер авіакомпанії «Ямал» виконував рейс YC811 за маршрутом Тюмень — Санкт-Петербург. На борту перебували 80 пасажирів і шестеро членів екіпажу.

Після тривалого намотування кіл над містом вильоту літак все ж здійснив аварійну посадку, повідомили у МНС РФ.

На даним момент інформації про потерпілих унаслідок надзвичайної ситуації не надходило.

Російський літак Sukhoi Superjet-100 був розроблений співробітниками корпорації «Цивільні літаки Сухого». Перший політ відбувся в 2008 році, а в 2011 році почалася його серійна експлуатація. У літаків Sukhoi Superjet-100 не раз виникали несправності. Вони потрапляли в аварії, у тому числі з численними людськими жертвами.

У липні цього року було зафіксовано один із останніх небезпечних епізодів за участю Superjet-100. Літак, який прямував із Краснодара до Тюмені, здійснив незаплановану посадку в аеропорту Самари. На борту перебували 97 пасажирів, ніхто не постраждав.

Найтрагічнішим інцидентом із цим літаком стала аварійна посадка в аеропорту «Шереметьєво» в Москві після удару блискавки у травні поточного року. Внаслідок жорсткого приземлення на борту спалахнула пожежа. Тоді загинула 41 людина і ще 10 постраждали.