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В России у самолета Sukhoi Superjet-100 отказал двигатель: детали очередного ЧП, фото: Russian Planes

В России у самолета Sukhoi Superjet-100 отказал двигатель: детали очередного ЧП

1 ноя 2019, 17:31
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Самолет Sukhoi Superjet-100 российского производства в очередной раз спровоцировал чрезвычайное происшествие: из-за отказа двигателя он длительное время кружил над Тюменью, чтобы выработать топливо и совершить аварийную посадку.

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Отказ двигателя произошел вскоре после взлета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Лайнер авиакомпании «Ямал» выполнял рейс YC811 по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург. На борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа.

После длительного наматывания кругов над городом вылета самолет все же совершил аварийную посадку, сообщили в МЧС РФ.

На данным момент информации о потерпевших в результате ЧП не поступало.

Самолет Sukhoi Superjet-100 кружит над Тюменью и производит топливо, фото flightradar24

Российский самолет Sukhoi Superjet-100 был разработан сотрудниками корпорации «Гражданские самолеты Сухого». Первый полет был совершен в 2008 году, а в 2011 году началась его серийная эксплуатация. У самолетов Sukhoi Superjet-100 не раз возникали неисправности. Они попадали в аварии, в том числе с многочисленными человеческими жертвами.

В июле этого года был зафиксирован один из последних опасных эпизодов с участием Superjet-100. Самолет, следовавший из Краснодара в Тюмень, совершил незапланированную посадку в аэропорту Самары. На борту находились 97 пассажиров, никто не пострадал.

Самым трагическим инцидентом с этим самолетом стала аварийная посадка в аэропорту «Шереметьево» в Москве после удара молнии в мае текущего года. Вследствие жесткого приземления на борту вспыхнул пожар, в результате которого погиб 41 человек и еще 10 пострадали.


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