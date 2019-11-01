Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n128881-pozor-i-net-kapitulyacii-zelenskogo-v-ternopole-vstretila-vozmuschennaya-tolpa-video.html

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Президента Украины Владимира Зеленского во время его сегодняшнего визита в Тернополь возле здания облгосадминистрации криками «Позор» встретили несколько сотен активистов, которые выступали против разведения войск на Донбассе. Кроме того, они требовали от президента прекратить «капитуляцию».

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На видео, которое опубликовало на своей странице в социальной сети Фейсбук движение «Последний блокпост», можно увидеть как Зеленский, который выглядит смущенным, идет сквозь толпу протестующих в сопровождении плотного кольца охраны.

Он также пытается с ними заговорить. Впоследствии к Зеленскому прорывается женщина, которая вручает ему какой-то документ.

По информации местных СМИ, сегодня возле ОГА также собрались работники облавтодора и педагоги, которым не выплачивают зарплату. Зеленский заявил, что взял этот вопрос под свой контроль.

Также возле ОГА присутствовали другие жители области, которые пытались донести до президента свои проблемы.

Напомним, Зеденський сегодня назначил нового руководителя Тернопольской облгосадминистрации. Им стал Игорь Сопель, который был кандидатом в народные депутаты от партии «Слуга народа» в округе № 166, но не смог попасть в парламент.