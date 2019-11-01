Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n128881-ganba-ta-ni-kapitulyaciyi-zelenskogo-v-ternopoli-zustriv-oburenyy-natovp-video.html

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Президента України Володимира Зеленського під час його сьогоднішнього візиту до Тернополя біля будівлі облдержадміністрації вигуками «Ганьба» зустріли кілька сотень активістів, котрі виступали проти розведення військ на Донбасі. Крім того, вони вимагали від президента припинити «капітуляцію».

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На відео, яке опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук рух «Останній блокпост», можна побачити як Зеленський, котрий виглядає збентеженим, йде через натовп протестувальників в супроводі щільного кільця охорони.

Він також пробує з ними заговорити. Згодом до Зеленського проривається жінка, котра вручає йому якийсь документ.

За інформацією місцевих ЗМІ, сьогодні біля ОДА також зібралися працівники облавтодору та освітяни, яким не виплачують зарплату. Зеленський заявив, що взяв це питання під свій контроль.

Також під ОДА були присутні інші жителі області, котрі намагалися донести до президента свої проблеми.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні призначив нового очільника Тернопільської облдержадміністрації. Ним став Ігор Сопель, який був кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу» на окрузі № 166, але не зміг потрапити до парламенту.