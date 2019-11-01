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Зеленський призначив нового голову Тернопільської ОДА. Фото: Українська правда

Зеленський призначив нового голову Тернопільської ОДА

1 лис 2019, 12:09
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Володимир Зеленський, президент України призначив Ігоря Сопеля керівником Тернопільської державної адміністрації (ОДА).

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Глава держави сьогодні особисто представив нового керівника ОДА під час свого візиту до Тернопільської області.

Зазначимо, що Сопель був кандидатом у народні депутати від «Слуги народу». Він балотувався на 166 окрузі, але програв. В основному новий керівник ОДА займався підприємницькою діяльністю.

З 2010 року Сопель керує Хоростківським регіональним структурним підрозділом ТОВ «Агробізнес». Також з 2010 по 2015 роки він був депутатом Хоростківської міської ради.

До нього Тернопільською областю керував Степан Барна, який був звільнений за указом глави держави в червні.

Нагадаємо, що уряд України під час засідання у Маріуполі погодив призначення п’ятьох керівників державних адміністрацій.

Джерело: Ракурс


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