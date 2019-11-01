Apple рекомендує власникам старих iPhone і iPad встановити оновлення iOS 10.3.4, фото: pexels

https://racurs.ua/ua/n128858-apple-rekomenduie-vlasnykam-staryh-iphone-i-ipad-vstanovyty-onovlennya-ios-10-3-4.html

Ракурс

Компанії Apple радить встановити оновлення iOS 10.3.4 на старих моделях iPhone та iPad, що продовжить нормальну роботу ґаджетів.

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Без оновлення операційної системи у смартфонах можуть початися проблеми в роботою інтернету, GPS та електронної пошти. Про це повідомили у центрі підтримки корпорації Apple.

Зокрема, в смартфонах iPhone 5 та iPad четвертого покоління можуть спостерігатися проблеми із веб-серфінгом. Це пов’язано з підрахунком дат GPS. Вперше це було зафіксовано в квітні 2019 року. Старі смартфони потребують оновлення програмного забезпечення, що дозволить апаратам додати необхідні механізми, які усуватимуть проблеми з підрахунком дат GPS.

Якщо не встановити оновлення iOS 10.3.4, як стверджують розробники, проблема торкнеться не лише навігації у смартфоні. Сервіси App Store та iCloud, перегляд веб-сторінок і електронна пошта перестануть працювати.

А от пристрої з оновленою операційною системою мають необхідний функціонал, аби усувати подібні проблеми.

Раніше президент США Дональд Трамп поскаржився голові Apple Тіму Куку на останні моделі iPhone. Політик назвав старі модифікації смартфонів американської корпорації більш зручними.