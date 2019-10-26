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Трамп пожалівся главі Apple на останні моделі iPhone. Фото: iphones.ru

Трамп пожалівся главі Apple на останні моделі iPhone

26 жов 2019, 09:41
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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, розкритикував дизайн останніх моделей смартфонів iPhone (Айфон).

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Глава Білого дому вже повідомив про це генеральному директору компанії Apple Тіму Куку. Трамп заявив, що старі модифікації «Айфонів» з кнопкою Home («Додому») були більш зручними. Про це він написав на власній сторінці у Twitter.

Тіму Куку: кнопка на iPhone була набагато кращою, ніж свайп, — йдеться в повідомленні.

У травні 2018 року видання Politico написало, що чинний глава США використовує два «Айфони». Один смартфон президент використовує для здійснення дзвінків, а інший — для користування соціальними мережами.

Як відомо, компанія «Епл» в 2017 році відмовилася від кнопки Home у своїх смартфонах. Так, iPhone X вже можна було розблокувати можна за допомогою сканера особи Face ID. А в попередніх моделях iPhone 7, 7 Plus, 8 і 8 Plus виробник замінив фізичну кнопку Home сенсорною, яка з допомогою вібрації імітує натискання.

Нагадаємо, 10 вересня компанія «Епл» презентувала iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max, які не отримали суттєвих змін в дизайні. Основні зміни торкнулися фронтальних камер.

Джерело: Ракурс


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