Нові «Айфони». Фото: Wylsacom на Ios у Twitter

https://racurs.ua/ua/n126611-apple-prezentuvala-iphone-11-rozkryti-harakterystyky-smartfona-foto-video.html

Ракурс

iPhone 11 (Айфон) 10 вересня презентували на щорічній презентації компанії Apple (Епл).

Loading...

На заході були анонсовані iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max, які не отримали суттєвих змін в дизайні. Найменше коштуватиме iPhone 11, діагональ екрану якого складає 6,1 дюйма. Дисплей пристрою — це IPS-матриця із роздільною здатністю 1792×828 пікселів, що відноситься до нового покоління панелей Liquid Crystal. Про це йшлося в трансляції презентації.

Три представлених смартфони отримали новітній чіп A13: 6-ядерний процесор з тактовою частотою 2,66 ГГц. Крім основного процесора ще є співпроцесор R1.

Раніше інсайдерська інформація щодо дизайну задньої кришки підтвердилася. Основна подвійна камера по 12 Мп — це ширококутний та ультраширококутний об'єктиви з діафрагмою f/1,8 і f/2,4 відповідно. Телефон може знімати відео в режимі 4К при 60 к/с, є новий нічний режим Night Mode.

Очікується, що найпростіша версія iPhone 11 коштуватиме 749 дол., iPhone 11 Pro вартуватиме 999 дол., а за iPhone 11 Pro Max потрібно буде віддати 1 тис. 99 дол.

Нагадаємо, 10 вересня в театрі Стівена Джобса пройшла презентація Apple. Винахідники з американського Купертіно планували презентувати три нові моделі iPhone та інші гаджети.