Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Нові «Айфони». Фото: Wylsacom на Ios у Twitter

Apple презентувала iPhone 11: розкриті характеристики смартфона (ФОТО, ВІДЕО)

10 вер 2019, 22:18
999

iPhone 11 (Айфон) 10 вересня презентували на щорічній презентації компанії Apple (Епл).

Loading...

На заході були анонсовані iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max, які не отримали суттєвих змін в дизайні. Найменше коштуватиме iPhone 11, діагональ екрану якого складає 6,1 дюйма. Дисплей пристрою — це IPS-матриця із роздільною здатністю 1792×828 пікселів, що відноситься до нового покоління панелей Liquid Crystal. Про це йшлося в трансляції презентації.

Три представлених смартфони отримали новітній чіп A13: 6-ядерний процесор з тактовою частотою 2,66 ГГц. Крім основного процесора ще є співпроцесор R1.

Раніше інсайдерська інформація щодо дизайну задньої кришки підтвердилася. Основна подвійна камера по 12 Мп — це ширококутний та ультраширококутний об'єктиви з діафрагмою f/1,8 і f/2,4 відповідно. Телефон може знімати відео в режимі 4К при 60 к/с, є новий нічний режим Night Mode.

Очікується, що найпростіша версія iPhone 11 коштуватиме 749 дол., iPhone 11 Pro вартуватиме 999 дол., а за iPhone 11 Pro Max потрібно буде віддати 1 тис. 99 дол.

Нові «Айфони». Фото: Wylsacom на Ios у Twitter

Нові «Айфони». Фото: Wylsacom на Ios у Twitter

Нагадаємо, 10 вересня в театрі Стівена Джобса пройшла презентація Apple. Винахідники з американського Купертіно планували презентувати три нові моделі iPhone та інші гаджети.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Футбол: Україна та Нігерія не виявили переможця у Дніпрі

Збірна України з футболу у поєдинку зі збірною Нігерії в товариському поєдинку зіграла в нічию 2:2. Поразки підопічні Андрія Шевченка зуміли уникнути в Дніпрі, де останнє грали десять років тому

Новини України
23:25   10 вер

Головні новини за 10 вересня: ухвалення Радою закону про імпічмент та інших важливих законопроектів

Верховна Рада України сьогодні ухвалила низку вкрай важливих законопроектів. Зокрема, парламент підтримав закон про імпічмент президента, вніс зміни до проведення публічних закупівель та роботи Антикорупційного суду

Новини України
22:47   10 вер
Новини партнерів
Загрузка...